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Регион
20 февраля, 07:52

Гендиректор МАГАТЭ заявил о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

Гросси заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС невозможна из-за атак дронов

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) постоянно подвергается воздушным атакам при помощи беспилотников, что мешает провести ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О возросшей военной активности у объекта сообщил на пресс-конференции в Токио гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он не стал говорить, кто из сторон конфликта пытается бить по станции, и переадресовал этот вопрос военнослужащим.

«В последнее время мы видели много военной активности, особенно использование беспилотников, вблизи станции. Я бы не стал вдаваться в подробности того, почему [так происходит], возможно, это вопрос к военным людям. <…> К примеру, ротация наших экспертов уже долгое время задерживается, потому что сложно добиться режима тишины, чтобы команды могли безопасно пройти», — пояснил Гросси.

Он заверил, что пытается добиться прекращения атак дронов и для этого совершал визит в Москву, а также озвучивал проблему на встрече с Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Минобороны показало видеодоказательство атаки ВСУ на экспертов МАГАТЭ близ ЗАЭС
Минобороны показало видеодоказательство атаки ВСУ на экспертов МАГАТЭ близ ЗАЭС

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ произвели артиллерийский обстрел, когда российская колонна приближалась к месту встречи экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Было зафиксировано шесть разрывов.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Татьяна Миссуми
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