Гендиректор МАГАТЭ заявил о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) постоянно подвергается воздушным атакам при помощи беспилотников, что мешает провести ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О возросшей военной активности у объекта сообщил на пресс-конференции в Токио гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он не стал говорить, кто из сторон конфликта пытается бить по станции, и переадресовал этот вопрос военнослужащим.

«В последнее время мы видели много военной активности, особенно использование беспилотников, вблизи станции. Я бы не стал вдаваться в подробности того, почему [так происходит], возможно, это вопрос к военным людям. <…> К примеру, ротация наших экспертов уже долгое время задерживается, потому что сложно добиться режима тишины, чтобы команды могли безопасно пройти», — пояснил Гросси.

Он заверил, что пытается добиться прекращения атак дронов и для этого совершал визит в Москву, а также озвучивал проблему на встрече с Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.