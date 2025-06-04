Буферная зона стала шире: Армия России взяла под контроль сёла в Сумской области и ДНР
МО РФ: Армия России освободила Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
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Российские военные освободили сразу два населённых пункта, одна территория была взята под контроль ВС РФ в Сумской области, а вторая — в Донецкой народной Республике (ДНР). В Министерстве обороны страны сообщили, что на этот раз наши парни смогли освободить Кондратовку и Редкодуб.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Север» завершили освобождение населённого пункта Кондратовка Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.
Населённый пункт Редкодуб в ДНР под свой контроль взяли бойцы из подразделения группировки войск «Запад». Парни провели решительные действия и освободили территорию от украинской армии.
Ранее стало известно, что российские бойцы освободили Андреевку Сумской области. Зайти на территорию смогли подразделения группировки войск «Север». Сейчас наши войска формируют буферную зону. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что она поможет защитить от обстрелов приграничные российские регионы.