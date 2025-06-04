Буферная зона стала шире: Армия России взяла под контроль сёла в Сумской области и ДНР

Российские военные освободили сразу два населённых пункта, одна территория была взята под контроль ВС РФ в Сумской области, а вторая — в Донецкой народной Республике (ДНР). В Министерстве обороны страны сообщили, что на этот раз наши парни смогли освободить Кондратовку и Редкодуб.