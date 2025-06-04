«Орешник» в деле: какие места на карте Украины могут быть стёрты с лица земли Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что возмездие за последние теракты СБУ против российских аэродромов обязательно последует. Возможно, это будет работа для новейшего комплекса «Орешник». Какие объекты в Киеве могут попасть под удар — в материале Life.ru. 3 июня, 21:35 Россия обязательно даст Украине адекватный ответ за теракты на военных аэродромах. Обложка © Shutterstock AI

После атаки на российские аэродромы Россия готовит справедливый и жёсткий ответ режиму Зеленского. Напомним, что, по сообщению Минобороны России, 1 июня в Мурманской и Иркутской областях несколько единиц авиационной техники загорелись в результате атаки FPV-дронов, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены атаки БПЛА.

— Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно, — пообещал в своих соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Издание New York Times утверждает, что американская разведка пока не знает, какие цели выбраны в Кремле, но предполагает, что среди них может быть энергетическая инфраструктура.

— Это звонкий удар в уязвимое место, и если не будет мощного, а главное — системного ответа и реагирования в целом, то он станет прологом к следующим шагам, — утверждает «Военная хроника».

Куда могут прилететь российские ракеты

Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что целями могут стать украинские центры принятия решений. Однако из-за опасений российских ударов администрация Зеленского могла заблаговременно сменить привычные кабинеты в центре Киева на бункеры. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вообще резко улетел в США, хотя есть версия, что именно он руководит страной, а Зеленский лишь выполняет его команды.

— Где сейчас находятся органы власти, не знаю, но думаю, что наша разведка в курсе, куда всё перенесли. Нужно полностью снести военно-политическое руководство и таким образом на время обезглавить всю страну и, воспользовавшись неразберихой, продолжить наше наступление, — отметил эксперт Матюшин.

Цели для удара в Киеве. Инфографика © Life.ru

По словам Матюшина, под удар должны попасть место нахождения Зеленского, его офис, правительство, командование ВСУ и другие объекты. Все они находятся в Киеве. Кабмин и Верховная рада на улице Грушевского, офис президента на Банковой, Министерство обороны на Воздухофлотском проспекте.

Кто может попасть в список целей

Если говорить о том, кто конкретно должен ответить за удары по российским аэродромам, то это Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк*.

— Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* представил отчёт о сегодняшней операции. Результат, достигнутый исключительно Украиной. Год, шесть месяцев и девять дней с момента начала планирования до эффективного выполнения. Наша самая дальнобойная операция, — заявил Зеленский, дав понять, кто один из руководителей операции.

Председатель СБУ Василий Малюк*, который организовал атаку на военные аэродромы России. Фото © ТАСС / ЕРА / ANDRII NESTERENKO

В Сети появились кадры, как Малюк* рассматривает снимки российских аэродромов, а рядом с ним лежат фотографии самолётов, где указано, куда дрону нужно бить.

— Вчера Зеленский погрозил нам новыми терактами, сегодня попытка атаковать морским БП-аппаратом опору Крымского моста. Так что почему бы нам не начать отвечать «Орешником», — пишет политолог Марат Баширов.

Интересно, что Малюк* внесён в российский список террористов и экстремистов. А мы помним отношение президента России Владимира Путина к подобным личностям.

— Уверенно, жёстко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения, — заявил глава государства в 2013 году после терактов в Волгограде.

Чем Россия может нанести удар

В России хватает высокоточного оружия для «удара возмездия». Практика показала, что для точного попадания по цели хватает и комплекса «Искандер-М». Для более разрушительного и гарантированного уничтожения возможно использование комплекса «Орешник». Комплекс «Кинжал» может быть использован, если нужно ударить в определённую точку. Его, как и «Орешник», ПВО Украины не сможет перехватить. Скорость ракеты — 14 688 км/ч. Часть российского вооружения также способна поражать цели в европейских странах, поэтому спрятаться не получится.

Зона поражения российскими ракетами. Инфографика © Life.ru

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных