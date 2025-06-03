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3 июня, 08:40

Ермак рассказал о целях своего визита в США

Обложка © AP/TASS/ Ludovic Marin

Обложка © AP/TASS/ Ludovic Marin

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале рассказал о целях своего визита в США. Он рассчитывает на встречу с представителями обеих партий, а также с командой президента США Дональда Трампа.

«Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора Грэма*», — поведал Ермак.

Он добавил, что планирует обсудить вопрос возвращения Россией якобы депортированных украинских детей, а также статус церкви на Украине. Последний вопрос, как выразился Ермак, всё чаще используется в целях «российской пропаганды».

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Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины и один из ближайших соратников Владимира Зеленского отправился в Соединённые Штаты. Вероятно, Банковая спешит скорее рассказать команде президента США Трампа о том, как прошёл второй раунд переговоров в РФ в Стамбуле.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Марина Фещенко
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