Ермак рассказал о целях своего визита в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале рассказал о целях своего визита в США. Он рассчитывает на встречу с представителями обеих партий, а также с командой президента США Дональда Трампа.

«Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора Грэма*», — поведал Ермак.

Он добавил, что планирует обсудить вопрос возвращения Россией якобы депортированных украинских детей, а также статус церкви на Украине. Последний вопрос, как выразился Ермак, всё чаще используется в целях «российской пропаганды».