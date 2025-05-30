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Регион
30 мая, 08:37

Госпереворот или подкуп: Стало известно, кто может занять кресло Зеленского

Политолог Скачко: Ермак займет кресло Зеленского только через госпереворот

Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко*, Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © ТАСС / Zuma

Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко*, Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © ТАСС / Zuma

Единственный способ для главы Офиса президента Украины Андрея Ермака отстранить Владимира Зеленского от власти — это совершить государственный переворот. При этом он далеко не единственный, кто претендует на данную должность. К такому мнению пришёл политолог Владимир Скачко.

«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счёт государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

Политолог также напомнил, что в кресло главы киевского режима метят Пётр Порошенко* и Юлия Тимошенко. Он считает, что у них есть два возможных пути: либо повторить стратегию Андрея Ермака, либо попытаться нечестными способами, включая подкуп, добиться должности спикера Верховной Рады.

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Ермак заявил, что уйдёт из политики вместе с Зеленским

Напомним, 20 мая прошлого года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В связи с военным положением и объявленной мобилизацией, проведение президентских выборов на Украине было отменено. Зеленский аргументировал это нецелесообразностью проведения выборов в текущей ситуации. Президент США Дональд Трамп подверг критике сложившуюся ситуацию, назвав Зеленского «диктатором без выборов».

*Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Мария Любицкая
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