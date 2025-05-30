Единственный способ для главы Офиса президента Украины Андрея Ермака отстранить Владимира Зеленского от власти — это совершить государственный переворот. При этом он далеко не единственный, кто претендует на данную должность. К такому мнению пришёл политолог Владимир Скачко.

«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счёт государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

Политолог также напомнил, что в кресло главы киевского режима метят Пётр Порошенко* и Юлия Тимошенко. Он считает, что у них есть два возможных пути: либо повторить стратегию Андрея Ермака, либо попытаться нечестными способами, включая подкуп, добиться должности спикера Верховной Рады.

Напомним, 20 мая прошлого года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В связи с военным положением и объявленной мобилизацией, проведение президентских выборов на Украине было отменено. Зеленский аргументировал это нецелесообразностью проведения выборов в текущей ситуации. Президент США Дональд Трамп подверг критике сложившуюся ситуацию, назвав Зеленского «диктатором без выборов».