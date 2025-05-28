Ермак заявил, что уйдёт из политики вместе с Зеленским

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico сообщил о намерении завершить политическую карьеру одновременно с лидером киевского режима.

«Я пришёл в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — заявил он.