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Регион
28 мая, 18:20

Ермак заявил, что уйдёт из политики вместе с Зеленским

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico сообщил о намерении завершить политическую карьеру одновременно с лидером киевского режима.

«Я пришёл в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — заявил он.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что боевые действия могут продлиться ещё год. Он высказал предположение, что беспрецедентные ограничительные меры Запада в отношении России могут начать оказывать заметное воздействие на экономику страны. Позднее экс-комик уточнил свою позицию, отметив, что, по его оценкам, вооружённое противостояние не сможет продлиться до 2026 года. Примечательно, что эксперты ранее прогнозировали гибель Зеленского после завершения специальной военной операции.

Александра Мышляева
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