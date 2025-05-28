Зеленский заявил, что СВО может продлиться ещё год

Владимир Зеленский заявил во время общения с прессой, что конфликт на Украине может продлиться ещё год – до лета 2026-го. Он надеется, что тогда конфликт закончится, а беспрецедентные западные санкции против России наконец возымеют хоть какое-то влияние на экономику РФ.

«Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно», – сказал Зеленский украинским журналистам.