«Он это знает»: В США предрекли Зеленскому смерть в случае разрешения конфликта
Крапивник: Завершение конфликта на Украине убьёт Зеленского в буквальном смысле
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Бывший офицер вооружённых сил США Станислав Крапивник заявил, что Владимир Зеленский не стремится к разрешению конфликта на Украине, поскольку это может угрожать его жизни.
«Работа Зеленского заключается в обеспечении продолжения конфликта. Зеленский не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель. Как только боевые действия закончатся, он умрёт, и он это знает. Не политически, а буквально», — сказал он в эфире телеканала RT.
Ранее в США заявили, что Владимир Зеленский закрывает глаза на реальное положение дел, когда утверждает, что Крым является частью Украины. Главарь киевской верхушки также заявил, что эту точку зрения поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ответ на это Москва неоднократно заявляла, что вопрос возвращения освобождённых территорий под контроль Киева никогда не будет рассматриваться.