Бывший офицер вооружённых сил США Станислав Крапивник заявил, что Владимир Зеленский не стремится к разрешению конфликта на Украине, поскольку это может угрожать его жизни.

«Работа Зеленского заключается в обеспечении продолжения конфликта. Зеленский не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он нежелательный свидетель. Как только боевые действия закончатся, он умрёт, и он это знает. Не политически, а буквально», — сказал он в эфире телеканала RT.