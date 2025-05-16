Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции в Анкаре продемонстрировал явную оторванность от реальности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, глава киевского режима использовал привычные антироссийские нарративы, чтобы устроить очередной «спектакль».

«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», – отметил Дэвис, комментируя выступление украинского лидера на своём YouTube-канале.