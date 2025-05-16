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16 мая, 03:36

Сморщил нос: Расшифровано выражение лица Зеленского после отказа Путина ехать в Стамбул

Daily Express: Зеленский разочаровался, узнав об отказе Путина лететь в Стамбул

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский оказался в состоянии глубокого разочарования, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По словам эксперта по языку тела Джеймса, реакция Зеленского была весьма выразительной: «Его брови нахмурены, а лицо отражает глубокую обеспокоенность». Лоб главы киевского режима был «изборождён складками», что свидетельствовало о его печали и разочаровании. Более того, он «морщил нос от возмущения», что указывает на «внутренний гнев». В его глазах также можно было увидеть «боль», подчеркнул специалист.

Отсутствие Путина на переговорах стало неожиданностью для главы Незалежной, который неоднократно заявлял, что будет разговаривать исключительно с российским лидером. Состав делегации от РФ на переговорах он назвал «бутафорским».

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15 мая российско-украинские переговоры так и не состоялись, поскольку украинская делегация прибыла в Стамбул только поздно вечером. Российские переговорщики прождали своих коллег почти сутки. Ожидается, что стороны смогут встретиться в пятницу, 16 мая.

Юния Ларсон
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