Владимир Зеленский оказался в состоянии глубокого разочарования, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По словам эксперта по языку тела Джеймса, реакция Зеленского была весьма выразительной: «Его брови нахмурены, а лицо отражает глубокую обеспокоенность». Лоб главы киевского режима был «изборождён складками», что свидетельствовало о его печали и разочаровании. Более того, он «морщил нос от возмущения», что указывает на «внутренний гнев». В его глазах также можно было увидеть «боль», подчеркнул специалист.

Отсутствие Путина на переговорах стало неожиданностью для главы Незалежной, который неоднократно заявлял, что будет разговаривать исключительно с российским лидером. Состав делегации от РФ на переговорах он назвал «бутафорским».