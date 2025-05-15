Военкор Коц пообещал на капитуляцию Зеленского «делегацию попредставительнее»

Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на недовольство Владимира Зеленского составом российской делегации, прибывшей на переговоры в Турцию. Журналист пообещал, что на его капитуляцию приедет «более представительная» делегация.

«Знаешь, Зеленский, статус — не равно ум. На самом деле, назвав нашу делегацию «бутафорской», Володимир Олександрович, ты в очередной раз продемонстрировал свое скудоумие. Тебе почему-то кажется, что чем выше статус участников переговорной группы, тем она эффективнее», — написал он.

Коц подчеркнул, что ключевым фактором эффективности переговоров является интеллект, опыт, а также умение слушать, слышать и вести диалог, — а не занимаемые должности. Журналист отметил, что присутствие в украинской делегации бывшего крымско-татарского активиста, случайно ставшего министром обороны, не означает, что он может вести переговоры на равных с российскими генералами и дипломатами, обладающими 40-летним опытом.