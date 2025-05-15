Военкор Коц пообещал на капитуляцию Зеленского «делегацию попредставительнее»
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Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на недовольство Владимира Зеленского составом российской делегации, прибывшей на переговоры в Турцию. Журналист пообещал, что на его капитуляцию приедет «более представительная» делегация.
«Знаешь, Зеленский, статус — не равно ум. На самом деле, назвав нашу делегацию «бутафорской», Володимир Олександрович, ты в очередной раз продемонстрировал свое скудоумие. Тебе почему-то кажется, что чем выше статус участников переговорной группы, тем она эффективнее», — написал он.
Коц подчеркнул, что ключевым фактором эффективности переговоров является интеллект, опыт, а также умение слушать, слышать и вести диалог, — а не занимаемые должности. Журналист отметил, что присутствие в украинской делегации бывшего крымско-татарского активиста, случайно ставшего министром обороны, не означает, что он может вести переговоры на равных с российскими генералами и дипломатами, обладающими 40-летним опытом.
«Для встречи на более высоком уровне нужна какая-то повестка. А её пока нет в принципе. Не торопись, на твою капитуляцию приедет делегация попредставительнее», — указал военкор.
Владимир Зеленский, прибыв в Турцию для встречи с Эрдоганом, начал свой визит с критики состава российской делегации, направленной на переговоры в Стамбуле, назвав уровень подготовки российских политиков «бутафорным». Бывший юморист заявил, что ни один из членов российской делегации не обладает достаточными полномочиями для принятия каких-либо решений. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес российских политиков, учитывая отсутствие у него соответствующего образования.