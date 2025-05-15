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15 мая, 11:50

«Ряженые на похоронах»: Захарову вывела фотосессия Зеленского в «траурной» вышиванке

Захарова назвала Зеленского и его жену «ряженой» семейкой, разграбившей Украину

Владимир Зеленский с женой Еленой. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский с женой Еленой. Обложка © president.gov.ua

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова остро прокомментировала наряд Владимира Зеленского, который надел «траурную» вышиванку в день переговоров Москвы и Украины. Она назвала главу киевского режима и его супругу Елену «ряженой» семейкой.

«Семейка, разграбившая и убившая украинский народ. Ряженые на похоронах своего государства», — написала Захарова.

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Напомним, что Владимир Зеленский одел чёрную «траурную» вышиванку в день переговоров в России и Украины в Стамбуле. Он опубликовал снимок в данном наряде вместе с женой Еленой в своих соцсетях. Костюмом глава киевского режима похвастался в честь Дня семьи и Дня вышиванки. Именно из-за этого Зеленский отказался от камуфляжа.

Наталья Афонина
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