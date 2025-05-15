«Ряженые на похоронах»: Захарову вывела фотосессия Зеленского в «траурной» вышиванке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова остро прокомментировала наряд Владимира Зеленского, который надел «траурную» вышиванку в день переговоров Москвы и Украины. Она назвала главу киевского режима и его супругу Елену «ряженой» семейкой.

Напомним, что Владимир Зеленский одел чёрную «траурную» вышиванку в день переговоров в России и Украины в Стамбуле. Он опубликовал снимок в данном наряде вместе с женой Еленой в своих соцсетях. Костюмом глава киевского режима похвастался в честь Дня семьи и Дня вышиванки. Именно из-за этого Зеленский отказался от камуфляжа.