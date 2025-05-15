Художник и фольклорист рассказали, как Сталин подарил украинцам русскую вышиванку

15 мая на Украине отмечают довольно молодой праздник — День вышиванки. Художник и фольклорист рассказали Life.ru, почему эта рубаха не может принадлежать исключительно Незалежной.

Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору Ирина Карабулатова объяснила, что сама вышивка одежды впервые возникла в Китае и на Ближнем Востоке, а утверждать, что вышиванка – чисто украинское изделие, неэтично: вас засмеют все — от россиян до немцев. Более того, даже на самой Украине вышивка на рубахах различается. Например, на Западной Украине она венгерская или молдавская.

И если праздник вышиванки — новация нынешнего руководства Украины, то само создание такого «национального украинского» костюма — заслуга Сталина.

Конструирование псевдонационального костюма с распределением характерных черт этники шло одновременно с формированием национальных языков. Это была сталинская стратегия в 30-е годы. Стояла задача: сформировать народы СССР, обозначить границы их народного костюма и языка. Это была архисложная задача. Буквально за три года народы СССР получили грамматику, письменность и народный костюм в том виде, в каком мы его знаем сейчас. Сталин «подарил» украинцам русскую вышиванку, чтобы у них было что-то своё, как маркер национальный. Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

Заслуженный художник, директор музея крестьянского быта «Жили – Были» Виктор Багров рассказал, что мужская рубаха без вышивки называлась косоворотка, это была рабочая одежда, а вот с вышивкой — уже предназначалась для праздников, свадеб. Расшитые рубашки носили и девушки.

Косоворотками они назывались из-за того, что вырез с застёжкой был сбоку. И у такого кроя рубахи было очень практичное объяснение: раньше все носили крестики, а из прямого расстёгнутого ворота крестик выпадал во время работы и мог мешать. А косоворотка помогала и расстегнуть ворот, когда жарко, и при наклоне крестик оставался под рубахой.