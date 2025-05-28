Зеленский сдал назад и заявил, что Украина не хочет воевать до 2026 года
Зеленский: Украина не хочет воевать до 2026 года, это слишком долго для нас
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Владимир Зеленский уточнил собственное заявление о продолжении боевых действий до июня 2026 года. Он заявил, что это слишком долго для Киева, передаёт местное издание «Страна».
Киев рассчитывает, что через год Россия «начнёт серьёзно ощущать на себе западные санкции», заявил Зеленский. Вместе с тем, по его словам, Украине не хочет воевать ещё год, это слишком долго, заявил главарь киевского режима.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что боевые действия могут продлиться ещё год. Он выразил надежду, что беспрецедентные западные санкции против России наконец возымеют хоть какое-то влияние на экономику РФ.