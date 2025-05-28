Владимир Зеленский уточнил собственное заявление о продолжении боевых действий до июня 2026 года. Он заявил, что это слишком долго для Киева, передаёт местное издание «Страна».

Киев рассчитывает, что через год Россия «начнёт серьёзно ощущать на себе западные санкции», заявил Зеленский. Вместе с тем, по его словам, Украине не хочет воевать ещё год, это слишком долго, заявил главарь киевского режима.