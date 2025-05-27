Прилепин допустил, что СВО на Украине может продлиться 12 лет

Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что проведение специальной военной операции на Украине может растянуться на 12 лет. По его мнению, Киев не заинтересован в поиске компромиссов, а лишь стремится выиграть время для возобновления боевых действий.

«Я думаю, что стоит рассчитывать, что всё вместе это займёт 12 лет», — приводит его слова kp.ru.

Прилепин также раскритиковал позицию Киева на переговорах. По его словам, Украина хочет вернуться к границам 2014 года, избежать денацификации и демилитаризации, создать «серую зону», а затем снова начать войну.