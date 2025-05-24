«Жуткие цифры»: Прилепин назвал количество политзаключённых и гражданских пленных на Украине

Напомним, что 23 мая Министерство обороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, проведённом в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по формуле «1000 на 1000». В результате обмена Россия вернула 270 своих военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе жителей Курской области. Украине было передано такое же число военнослужащих и гражданских. На данный момент все прибывшие находятся в Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь. Россия продолжает масштабные обмены пленными с Украиной.