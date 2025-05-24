Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 07:26

«Жуткие цифры»: Прилепин назвал количество политзаключённых и гражданских пленных на Украине

Прилепин: На Украине остаются около 13 тысяч политзаключённых и пленных

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин заявил, что многие граждане остаются в заключении на территории Украины.

«Жуткие цифры: еще порядка 13 000 политзаключённых и гражданских пленных остаются в заключении на Украине»,рассказал он в беседе с ТАСС.

Прилепин назвал возвращение русских с Украины в рамках обмена по стамбульским договоренностям своим личным праздником.

Лавров: Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена
Лавров: Россия передаст Украине проект документа об урегулировании после обмена

Напомним, что 23 мая Министерство обороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, проведённом в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по формуле «1000 на 1000». В результате обмена Россия вернула 270 своих военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе жителей Курской области. Украине было передано такое же число военнослужащих и гражданских. На данный момент все прибывшие находятся в Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь. Россия продолжает масштабные обмены пленными с Украиной.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar