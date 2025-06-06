Песков подтвердил, что ночной удар РФ по целям на Украине — это ответ Киеву
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ночной массированный удар ВС РФ по военным целям на Украине — это ответ на теракты Киева, совершённые против России 1 июня.
«Ели вы внимательно читали заявления Минобороны России — там написано, что «в ответ на террористические акты киевского режима», — сказал Песков.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, более 100 получили ранения. Аналогичный случай произошёл в Курской области, но там обошлось без жертв. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России, в том числе в Сибири, подверглись атаке украинских дронов. Российские войска в ночь на 6 июня ответили на теракты Киева, нанеся массированный удар высокоточным оружием большой дальности.