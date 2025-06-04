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4 июня, 18:21

В Кремле сохранили в секрете, что Путин сказал Трампу об ответе России на удары по аэродромам

Ушаков не раскрыл, что Путин сказал Трампу про ответ России на атаки аэродромов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Кремль не озвучил детали беседы президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом о реакции на украинские атаки на российские аэродромы. На этот вопрос ответил помощник Путина Юрий Ушаков во время брифинга.

«Эта тема действительно обсуждалась. Я что мог — по этой теме уже сказал. Что Трамп категорически подчеркнул, дескать, американская сторона украинскими соответствующими органами не была проинформирована об этом заранее», — пояснил он.

Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ
Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать аэродромы в РФ

При этом Трамп утверждает, что Путин настроен решительно и даст ответ на недавнюю атаку на аэродромы».

Напомним, 1 июня Киев атакова российские военные аэродромы в пяти регионах страны. В Иркутской и Мурманской областях использованные для ударов дроны спрятали в крыше фуры.

Александр Юнашев
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