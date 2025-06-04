Трамп: Путин сообщил о намерении России ответить на атаку на аэродромы
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин чётко обозначил намерение предпринять ответные меры в связи с атаками ВСУ на российские авиабазы. Об этом глава Белого дома заявил по итогам телефонного разговора с Москвой.
«Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придётся дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, сегодня Трамп провёл телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, который длился 1 час 15 минут. По словам американского лидера, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Глава Штатов отметил, что разговор получился конструктивным, но не ведущим к миру.