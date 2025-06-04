Трамп назвал телефонный разговор с Путиным конструктивным, но не ведущим к миру
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Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным был конструктивным, но не привёл к немедленному мирному урегулированию. По его словам, глава РФ в ходе беседы твёрдо заявил, что РФ ответит на недавние атаки на российские аэродромы.
«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведёт к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему (Зеленскому. — Прим. Life.ru) придётся ответить на недавнее нападение на аэродромы», — написал Трамп в социальных сетях.
Ранее в Белом доме раскрыли первую реакцию главы Штатов на атаку российских аэродромов. Президент США призвал к незамедлительному прекращению огня. По мнению западных экспертов, политик и его команда склонны рассматривать данную операцию, проведенную Киевом, как провокацию со стороны его политических оппонентов, представляющих так называемое «глубинное государство».