Трамп назвал телефонный разговор с Путиным конструктивным, но не ведущим к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным был конструктивным, но не привёл к немедленному мирному урегулированию. По его словам, глава РФ в ходе беседы твёрдо заявил, что РФ ответит на недавние атаки на российские аэродромы.

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведёт к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему (Зеленскому. — Прим. Life.ru) придётся ответить на недавнее нападение на аэродромы», — написал Трамп в социальных сетях.