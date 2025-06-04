Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского

Белый дом всё ещё не может принять окончательное решение по вопросу законопроекта о новых антироссийских санкциях, который обсуждается в Конгрессе США. Об этом американскому журналу Politico сообщил один из авторов проекта сенатор Ричард Блюменталь.

«Белый дом остаётся в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям», — сказал конгрессмен.

С чем это связано, он не объяснял, но США пришлось оправдываться после ударов дронов ВСУ по военным аэродромам России 1 июня. Там заверили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, а Трамп сразу призвал к завершению конфликта.