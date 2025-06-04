Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского
Сенатор Блюменталь: Белый дом испытывает сомнения по поводу санкций против РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Белый дом всё ещё не может принять окончательное решение по вопросу законопроекта о новых антироссийских санкциях, который обсуждается в Конгрессе США. Об этом американскому журналу Politico сообщил один из авторов проекта сенатор Ричард Блюменталь.
«Белый дом остаётся в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям», — сказал конгрессмен.
С чем это связано, он не объяснял, но США пришлось оправдываться после ударов дронов ВСУ по военным аэродромам России 1 июня. Там заверили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, а Трамп сразу призвал к завершению конфликта.
Ранее глава Офиса президента Украины Ермак призвал всех вводить новые санкции в отношении России. Проукраински настроенный специальный посланник главы США Келлог заявил, что эти «весьма жёсткие» ограничения уже готовы. По словам сенатора Линдси Грэма*, ввести их могут уже 15 июня.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.