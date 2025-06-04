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4 июня, 11:30

Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского

Сенатор Блюменталь: Белый дом испытывает сомнения по поводу санкций против РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Белый дом всё ещё не может принять окончательное решение по вопросу законопроекта о новых антироссийских санкциях, который обсуждается в Конгрессе США. Об этом американскому журналу Politico сообщил один из авторов проекта сенатор Ричард Блюменталь.

«Белый дом остаётся в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям», — сказал конгрессмен.

С чем это связано, он не объяснял, но США пришлось оправдываться после ударов дронов ВСУ по военным аэродромам России 1 июня. Там заверили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, а Трамп сразу призвал к завершению конфликта.

Трамп не решил, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против России
Трамп не решил, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против России

Ранее глава Офиса президента Украины Ермак призвал всех вводить новые санкции в отношении России. Проукраински настроенный специальный посланник главы США Келлог заявил, что эти «весьма жёсткие» ограничения уже готовы. По словам сенатора Линдси Грэма*, ввести их могут уже 15 июня.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Владимир Озеров
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