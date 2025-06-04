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4 июня, 01:13

Келлог заявил о готовности законопроекта о новых санкциях США против России

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

В Сенате США готов законопроект о введении новых санкционных мер в отношении России. Как сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News, он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом*, который выразил готовность законодателей к активным действиям.

«Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025», и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жёсткими», — сказал Келлог.

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В то же время, как отмечают западные средства массовой информации, существует высокая вероятность того, что новый пакет антироссийских санкций не будет подготовлен к саммиту стран «Большой семёрки», запланированному на середину июня. Европейские дипломаты, как сообщается, выражают скептическое отношение относительно реализации планов сенатора Грэма* по введению дополнительных ограничений в отношении Российской Федерации.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Артём Гапоненко
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