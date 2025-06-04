Келлог заявил о готовности законопроекта о новых санкциях США против России
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
В Сенате США готов законопроект о введении новых санкционных мер в отношении России. Как сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News, он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом*, который выразил готовность законодателей к активным действиям.
«Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025», и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жёсткими», — сказал Келлог.
В то же время, как отмечают западные средства массовой информации, существует высокая вероятность того, что новый пакет антироссийских санкций не будет подготовлен к саммиту стран «Большой семёрки», запланированному на середину июня. Европейские дипломаты, как сообщается, выражают скептическое отношение относительно реализации планов сенатора Грэма* по введению дополнительных ограничений в отношении Российской Федерации.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.