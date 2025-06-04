Келлог заявил о готовности законопроекта о новых санкциях США против России

В Сенате США готов законопроект о введении новых санкционных мер в отношении России. Как сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News, он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом*, который выразил готовность законодателей к активным действиям.