Трамп не решил, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Документ был подготовлен в Сенате Конгресса Соединённых Штатов, но американский лидер ещё не ознакомился с его содержанием.

«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал республиканец журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.