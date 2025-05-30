«Съедят свои же»: Названы три причины, почему Трамп не вводит новые санкции против России
Бизнесмен Бут: Трамп не вводит санкции против РФ из-за напряжённости внутри США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Западные аналитики и СМИ активно продвигали нарратив о том, что президент США Дональд Трамп якобы теряет терпение из-за «неуступчивости российского лидера Владимира Путина» и вот-вот введёт жёсткие санкции против России. Однако этого не происходит, и на то есть три ключевые причины. Об этом заявил известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в беседе с kp.ru.
«Для Трампа главное — это подыграть немножко той стороне, которая ему оппонирует, снять напряжение, чтобы его «не съели свои же». Он понимает, что для него украинская ситуация чревата проблемами. И то, что глобалисты хотят на него повесить всю Украину, он должен от этого красиво, технологично отбиться. Думаю, что у него хватит такой изворотливости, чтобы, с одной стороны, выйти из украинского кризиса и сказать, что это не моя война», — отметил Бут.
Во-вторых, Трамп перекладывает ответственность на бывшего американского лидера Джо Байдена. В-третьих, как отметил предприниматель, нарастает внутренняя напряжённость в США, обостряются связанные с этим проблемы. Это создаёт дополнительное давление на администрацию и влияет на внешнеполитические решения.
Напомним, что глава Белого дома отложил введение новых антироссийских санкций. Он намерен принять решение после оценки итогов переговоров между Москвой и Киевом. Ранее стало известно, что российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры запланированы на 2 июня в Стамбуле. Глава офиса Владимира Зеленского подтвердил, что Киев готов к переговорам. Российская делегация уже направляется в Стамбул.