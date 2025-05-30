«Съедят свои же»: Названы три причины, почему Трамп не вводит новые санкции против России

Западные аналитики и СМИ активно продвигали нарратив о том, что президент США Дональд Трамп якобы теряет терпение из-за «неуступчивости российского лидера Владимира Путина» и вот-вот введёт жёсткие санкции против России. Однако этого не происходит, и на то есть три ключевые причины. Об этом заявил известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в беседе с kp.ru .

«Для Трампа главное — это подыграть немножко той стороне, которая ему оппонирует, снять напряжение, чтобы его «не съели свои же». Он понимает, что для него украинская ситуация чревата проблемами. И то, что глобалисты хотят на него повесить всю Украину, он должен от этого красиво, технологично отбиться. Думаю, что у него хватит такой изворотливости, чтобы, с одной стороны, выйти из украинского кризиса и сказать, что это не моя война», — отметил Бут.