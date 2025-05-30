Российская делегация направляется в Стамбул для нового раунда переговоров с Киевом

Делегация с российскими переговорщиками отправляется в Стамбул для продолжения диалога с украинской стороной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители России прибудут в город и будут готовы приступить ко второму раунду переговоров утром в понедельник, демонстрируя стремление к дальнейшему обсуждению.