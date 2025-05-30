Российская делегация направляется в Стамбул для нового раунда переговоров с Киевом
Песков: Российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня
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Делегация с российскими переговорщиками отправляется в Стамбул для продолжения диалога с украинской стороной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители России прибудут в город и будут готовы приступить ко второму раунду переговоров утром в понедельник, демонстрируя стремление к дальнейшему обсуждению.
«Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. В Кремле при этом отметили, что до сих пор не получили ответа от Киева на предложение провести встречи.