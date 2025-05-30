Картаполов объяснил, почему Украина бьётся в приступе истерии перед вторым раундом переговоров

Украина бьётся в приступе истерии и пытается провоцировать Россию перед каждым раундом переговоров, чтобы их сорвать. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Последняя поездка в Германию, пообещали 5 млрд, для чего? Зная о том, что переговоры продолжаются, им дают 5 млрд. Значит, европейцы не заинтересованы в этих переговорах. В этом заинтересована только Россия. Но мы этого мира добьёмся — либо на поле боя, либо за столом переговоров. Мира на наших условиях», — отметил парламентарий.