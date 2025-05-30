Картаполов объяснил, почему Украина бьётся в приступе истерии перед вторым раундом переговоров
Картаполов: Украина пытается провоцировать РФ перед каждым раундом переговоров
Украина бьётся в приступе истерии и пытается провоцировать Россию перед каждым раундом переговоров, чтобы их сорвать. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Они пытаются нас провоцировать на ответные удары, выдавая наши ответные удары за избыточную агрессию, чтобы переговоры сорвать и продолжить ведение боевых действий», — отмечает Картаполов.
Картаполов: Украина пытается провоцировать РФ перед каждым раундом переговоров. Видео © Life.ru
Он уверен, что для Зеленского конфликт стал прибыльным, а его «шайка» научилась «продавать» военный конфликт.
«Последняя поездка в Германию, пообещали 5 млрд, для чего? Зная о том, что переговоры продолжаются, им дают 5 млрд. Значит, европейцы не заинтересованы в этих переговорах. В этом заинтересована только Россия. Но мы этого мира добьёмся — либо на поле боя, либо за столом переговоров. Мира на наших условиях», — отметил парламентарий.
Напомним, что только за неделю с 20 по 27 мая российские средства ПВО сбили и перехватили 2331 украинский дрон-камикадзе. В последние дни Киев кратно увеличил число атак БПЛА и реактивными снарядами по объектам в России, в том числе в Москве, где накануне дрон врезался в жилой дом на юго-западе Москвы. Жителей едва не поранило осколками выбитых стёкол, но их спасли плотные шторы.