Бить туда, откуда их привезли: Картаполов рассказал Life.ru об ответе РФ на передачу Taurus Киеву
Картаполов: РФ в ответ на потенциальную передачу Taurus ВСУ ударит и по Берлину
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Полётные задания для всего высокоточного оружия вводят специально обученные специалисты из стран, где это оружие производилось. В ВС Украины таких спецов нет, рассказал корреспонденту Life.ru председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя возможную передачу немецких ракет Taurus Киеву. По его словам, Россия в ответ на такой шаг готова нанести сокрушительный удар и по Берлину.
Андрей Картаполов о специалистах для запуска ракет Taurus. Видео © Life.ru
SCALP французские, Storm Shadow британские, ATACMS американские — полётные задания для них пишут специалисты Вооружённых сил этих государств. Потому что в ВСУ нет специалистов, которые могут с этой техникой работать. То есть на кнопку пуск нажать могут — это не проблема, но ввести данные не могут: там есть ряд существенных моментов. Плюс данные они получают из источников космической разведки этих же государств. То же самое будет, если Германия эти ракеты Taurus передаст. Сейчас они кричат, что не будут их передавать, но посмотрим — мы это проходили.
Соответственно, в случае с Taurus полётные задания будут вводить немецкие специалисты, пояснил парламентарий. Также они понадобятся для корректировки, так как этот вид немецких ракет может менять задачу в полёте. Пойманный сотрудниками ТЦК украинский мобилизованный с этим точно не справится, отметил Картаполов.
«Летит он на 2,5 тысячи километров — это заявленная дальность. На сколько он реально полетит, никто не знает. Мы готовы ко всему. И сбивать Taurus мы готовы, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли [Берлину]», — резюмировал наш собеседник.
Напомним, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон сняли ограничения на дальность поставляемых Киеву вооружений. Впрочем, вскоре это утверждение было опровергнуто лидером немецкой партии СДПГ. Однако глава правительства вернулся к этому вопросу и пояснил сказанное: якобы ограничения не были сняты сейчас, а это произошло ещё несколько месяцев тому назад. Спикер МИД РФ Мария Захарова посмеялась над запутавшимся в показаниях лидером одного из влиятельнейших европейских государств. Сегодня на встречу с Мерцем в Берлине прибыл Владимир Зеленский, по результатам их общения канцлер объявил, что Германия проспонсирует создание дальнобойного вооружения непосредственно на территории Незалежной. На вопрос о поставках Taurus он не ответил, но пообещал поддерживать Киев всеми возможными способами.