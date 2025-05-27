Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:17

Мерц: Решение о поставках дальнобойного оружия Киеву было принято уже давно

Обложка © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Обложка © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву было принято ещё несколько месяцев назад.

«Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — заявил Мерц на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.

Что прилетит быстрее: «Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин
Что прилетит быстрее: «Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин

Напомним, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Военблогеры узнали, что Киев ещё месяц назад получил не менее 30 немецких ракет Taurus. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 км и атаковать Москву. В Кремле уже назвали опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по России.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar