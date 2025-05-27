Мерц: Решение о поставках дальнобойного оружия Киеву было принято уже давно
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву было принято ещё несколько месяцев назад.
«Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — заявил Мерц на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
Напомним, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Военблогеры узнали, что Киев ещё месяц назад получил не менее 30 немецких ракет Taurus. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 км и атаковать Москву. В Кремле уже назвали опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по России.