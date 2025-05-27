Мерц: Решение о поставках дальнобойного оружия Киеву было принято уже давно

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву было принято ещё несколько месяцев назад.

«Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», — заявил Мерц на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.