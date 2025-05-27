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27 мая, 04:10

Военблогер Романов сообщил, что месяц назад Киев тайно получил ракеты Taurus

Военблогер Романов: Украина получила не менее 30 немецких ракет Taurus

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Украина тайно получила не менее 30 немецких крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил военный блогер Владимир Романов в своих социальных сетях. По его данным, ракеты были переданы Киеву около месяца назад.

«Именно с этим и были связаны недавние массовые удары по аэродромам Украины», — уверен военблогер.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения на дальность оружия, поставляемого Украине, следуя примеру Великобритании, Франции и США. Однако лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль уточнил, что позиция Берлина осталась неизменной, и вопрос о дальнобойности вооружений для Киева не пересматривался. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления немецких политиков. По словам дипломата, она надеется, что канцлер и вице-канцлер ФРГ не подрались из-за противоречий.

Андрей Васильев
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