Захарова высмеяла заявления немецких политиков о дальнобойном оружии для Киева
Захарова с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля и канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Киеву возможности наносить удары дальнобойными средствами. По словам дипломата, она надеется, что политики не подрались из-за противоречий.
«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера ФРГ о снятии ограничений на дальность. По его словам, Берлин не менял свою позицию относительно дальнобойности вооружения. Напомним, что сам Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.