Захарова высмеяла заявления немецких политиков о дальнобойном оружии для Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля и канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Киеву возможности наносить удары дальнобойными средствами. По словам дипломата, она надеется, что политики не подрались из-за противоречий.

«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала она в своём Telegram-канале.