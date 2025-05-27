В Берлине опровергли слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева

Берлин не менял свою позицию относительно дальнобойности вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность.