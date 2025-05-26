«Путь к войне с Россией»: В Германии нарастает паника из-за решения Мерца по ракетам

Снятие ограничений на дальнобойное вооружение, поставляемое Украине, вызвало резкую реакцию внутри самой Германии. С критикой выступила в соцсети Х лидер партии BSW Сара Вагенкнехт. Она назвала решение канцлера Фридриха Мерца «безответственным» и предупредила, что это может иметь катастрофические последствия для ФРГ.