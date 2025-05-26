«Путь к войне с Россией»: В Германии нарастает паника из-за решения Мерца по ракетам
Вагенкнехт назвала решение Мерца по дальнобойным ракетам безответственным
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Снятие ограничений на дальнобойное вооружение, поставляемое Украине, вызвало резкую реакцию внутри самой Германии. С критикой выступила в соцсети Х лидер партии BSW Сара Вагенкнехт. Она назвала решение канцлера Фридриха Мерца «безответственным» и предупредила, что это может иметь катастрофические последствия для ФРГ.
«Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет применено для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!» – заявила Вагенкнехт.
Помимо этого, политик повторно высказалась за проведение общенационального голосования по вопросу передачи Украине ракет Taurus.
Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.