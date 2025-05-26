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Регион
26 мая, 18:14

Тактика «выжженной земли»: В Госдуме рассказали, чем ответит РФ на поставку ракет ВСУ

Шеремет: РФ начнёт применять тактику «выжженной земли» из-за действий Европы

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Ведение боевых действий в зоне СВО станет более разрушительным из-за решения Германии о снятии запрета, ограничивающего поставки дальнобойного оружия Киеву. Действия европейских стран, бьющихся в агонии, лишь повышают градус эскалации конфликта. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Их решения больше напоминают агонию и принимаются ими после осознания того, что больше куражиться, дурить и водить за нос Россию у них не выходит. <...> Ведь снятие ими всех ограничений на удары фактически делает их центром принятия решений и вынуждает нас поменять тактику ведения боевых действий, сменив её на более разрушительные методы «выжженной земли».

Михаил Шеремет

Депутат Государственной думы

Их решения больше напоминают агонию и принимаются ими после осознания того, что больше куражиться, дурить и водить за нос Россию у них не выходит. &lt;...&gt; Ведь снятие ими всех ограничений на удары фактически делает их центром принятия решений и вынуждает нас поменять тактику ведения боевых действий, сменив её на более разрушительные методы «выжженной земли».
Их решения больше напоминают агонию и принимаются ими после осознания того, что больше куражиться, дурить и водить за нос Россию у них не выходит. &lt;...&gt; Ведь снятие ими всех ограничений на удары фактически делает их центром принятия решений и вынуждает нас поменять тактику ведения боевых действий, сменив её на более разрушительные методы «выжженной земли».

Шеремет подчеркнул, что «накачка Зеленского ракетами» превращает европейские страны в непосредственных участников конфликта. Однако если Россия сменит тактику на более жёсткую, то «агрессия возродившегося неонацизма» будет быстро снижена.

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Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.

Полина Никифорова
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