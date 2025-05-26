Тактика «выжженной земли»: В Госдуме рассказали, чем ответит РФ на поставку ракет ВСУ

Их решения больше напоминают агонию и принимаются ими после осознания того, что больше куражиться, дурить и водить за нос Россию у них не выходит. <...> Ведь снятие ими всех ограничений на удары фактически делает их центром принятия решений и вынуждает нас поменять тактику ведения боевых действий, сменив её на более разрушительные методы «выжженной земли».