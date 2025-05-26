Картаполов ответил, какие города Европы подвергнутся риску после снятия запрета на удары
Депутат Картаполов: Все города Европы теперь находятся под угрозой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Все европейские города находятся под угрозой после снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Под угрозой находятся все европейские города», — лаконично сказал Картаполов.
Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например, немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.