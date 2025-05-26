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Регион
26 мая, 16:55

Картаполов ответил, какие города Европы подвергнутся риску после снятия запрета на удары

Депутат Картаполов: Все города Европы теперь находятся под угрозой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Все европейские города находятся под угрозой после снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Под угрозой находятся все европейские города», — лаконично сказал Картаполов.

Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например, немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.

«Их как лохов провели»: Картаполов объяснил, почему снятие ограничений на удары не повлияет на РФ
«Их как лохов провели»: Картаполов объяснил, почему снятие ограничений на удары не повлияет на РФ
Полина Никифорова
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