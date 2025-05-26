Картаполов ответил, какие города Европы подвергнутся риску после снятия запрета на удары

Все европейские города находятся под угрозой после снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.