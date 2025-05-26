«Их как лохов провели»: Картаполов объяснил, почему снятие ограничений на удары не повлияет на РФ
Картаполов: Россия давно готова к снятию ограничений дальнобойности оружия
Задачи Армии России на СВО всегда выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что у РФ есть необходимое для ответов дальнобойное оружие.
Андрей Картаполов объяснил, что Россия давно была готова к снятию ограничений на удары. Видео © Life.ru
«Для нас ничего нового в этом нет, мы давно вариант этот просчитывали. Мы к нему готовы. Ну пусть страдают дальше. Их опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать повоевать с Россией. Пусть воюют», — сказал Картаполов.
Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие.
Обложка © Life.ru