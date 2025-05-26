Задачи Армии России на СВО всегда выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что у РФ есть необходимое для ответов дальнобойное оружие.

«Для нас ничего нового в этом нет, мы давно вариант этот просчитывали. Мы к нему готовы. Ну пусть страдают дальше. Их опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать повоевать с Россией. Пусть воюют», — сказал Картаполов.