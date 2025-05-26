Что прилетит быстрее: «Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Германия, Британия, Франция и США официально смогут поставлять Киеву дальнобойные ракеты. К каким последствиям это может привести? 26 мая, 17:44 Истребитель с ракетой Taurus. Обложка © Getty Images / South Korean Defense Ministry

ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц.

По его словам, больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни со стороны американцев, ни теперь со стороны Германии.

— До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать. Теперь она может использовать, что мы называем на жаргоне Long Range Fire (дальнобойное оружие), для атак по военным целям в тылу. Это решающий фактор, — подчеркнул Мерц.

Теперь, по его словам, необходимо обеспечить Украину таким оружием.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Решились-таки поставить «Таурусы»?

О каком конкретно оружии речь, Мерц не сказал, но можно предположить, что речь о крылатых ракетах Taurus, которые он грозился дать Украине ещё до своего избрания главой немецкого правительства. Даже ещё до досрочных федеральных выборов он хорохорился, заявляя, что поставит ультиматум президенту России: мол, как только его изберут, заявит российскому лидеру, что немедленно передаст ракеты Киеву, если Москва не прекратит огонь.

Вскоре после этого заявления, правда, случился удар «Орешником», и Мерц, как и прочие «ястребы» в немецком парламенте, которые собирались было уже обсуждать снятие запрета на поставки, как-то несколько успокоились, видимо, просчитав время подлёта новейшей российской ракеты к Берлину.

Однако уже весной Мерц снова обрёл смелость и допустил поставку «Таурусов» при согласовании с европейскими партнёрами. И даже цель обозначил — Крымский мост.

Дальность применения Taurus составляет до 500 километров. Фото © Getty Images / South Korean Defense Ministry

Позднее он, правда, заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. И добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.

Как понимать нынешнее заявление Мерца? Снова смелости набрался? Или очередная порция блефа?

Возможно, и так. Всё же Мерц месяц назад не просто так подчеркнул, что решение может быть принято по согласованию с союзниками. Звучало как попытка переложить ответственность. Союзники также не горели желанием её принимать. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда заявила, что «каждый член Евросоюза делает для Украины, что может», что очень было похоже на «перевод стрелок».

Да и в самой Германии по этому вопросу ожесточённые дебаты: резко против имеющая вторую по величине фракцию в парламенте АДГ, против и союзники Мерца по коалиции — СДПГ.

Конечно, если есть распоряжение свыше, никто ни на какие возражения обращать внимания не будет, и, если решение принято, оно будет реализовано.

Ракеты, возможно, уже на Украине

Всё же стоит отметить, что Германия официально не объявляла о поставках Украине Taurus. Впрочем, слова Мерца о том, что нечего этот вопрос обсуждать публично, могут свидетельствовать о том, что все предыдущие шаги назад были лишь «дымовой завесой», под которой немцы таки передали Киеву ракеты, как это сделали США при Байдене, фактически признав поставки и разрешив бить вглубь России лишь спустя год с небольшим. 10 мая немецкие СМИ сообщали, что новое правительство страны намерено засекретить информацию о передаче вооружений Киеву.

Если так, то Мерц долго ждать не стал и решил выложить все козыри на стол. Значит, немецкие ракеты с высокой долей вероятности уже на Украине. Как сообщает в Telegram-канале Clash Report, Германия может передать Украине 100–150 ракет Taurus.

Что ж, если это не очередной блеф, то, в принципе, вполне предсказуемо. Вопрос в том, насколько это критично для России?

Дальнобойные ракеты Taurus. Фото © Wikipedia / axesofevil2000

Куда могут долететь «Таурусы»?

Стоит отметить, что Taurus из всей плеяды НАТОвских дальнобойных ракет обладает самой большей дальностью — до 500 км (для сравнения: у британо-французской Storm Shadow/Scalp – 250 км, у американской ATACMS — до 300). Даже украинские «Нептуны», переделанные для запуска с земли по наземным же объектам, якобы способны бить на 400 км (что, впрочем, не имеет практического подтверждения). А вот дальность полёта Taurus — 500 км.

Это значит, что теоретически достать они могут до Москвы, в то время как британо-французские — только до зоны: Брянск – Курск, Белгород, а американские — до Тулы и Калуги.

Зона поражения территории России западными ракетами и БПЛА. Инфографика © Life.ru

Другой вопрос в том, решатся ли они на это. Всё же надо понимать, что «снятие ограничений» не означает, что украинской «обезьяне» дадут в руки автомат с полным рожком, никак не контролируя её действия. В таких случаях оно должно согласовываться с поставщиками оружия. Да и наведением и сопровождением полёта ракет занимаются вовсе не украинцы. Так что, если ракеты реально полетят на Москву, списать всё на украинских военных не получится. И тот факт, что дальше Белгорода те же американские ракеты пока не летели, говорит о том, что всё же определённые красные линии они перейти пока не решаются.

Между тем надо понимать, что ракеты всё же нужны не для ударов по городам (хотя в том, что ВСУ на это способны, можно не сомневаться), а для ударов по военным целям. Однако американцы неоднократно жаловались, что ВСУ тратят драгоценные ($2,5 млн за штуку) ракеты на «разрозненные цели, не имеющие стратегической ценности». Кроме того, по мнению американских военных экспертов, 90 процентов атакующих Украину самолётов ВС РФ базируются на аэродромах, которые находятся более чем в 300 километрах (т.е. предел зоны поражения ATACMS) от контролируемой ВСУ территории.

Появление у ВСУ Taurus эту проблему снимает. Ещё большей проблемой для «партии войны» была банальная нехватка американских, британских и французских ракет — уже к концу прошлого года большая часть их была Киевом потрачена (по большей части, бездарно), а произвести новые оказалось проблемой. Тогда все с надеждой смотрели на Германию, которая свою «кубышку» ещё не распечатала.

Правда, тогда в Германии у власти был Олаф Шольц, который до конца сопротивлялся разрешению на поставки ракет. Теперь и эта проблема снята.

«Таурусы» — последняя надежда ВСУ

Сейчас, как и полгода назад, всё упирается исключительно в наличие политической воли. И она действительно может проявиться в условиях, когда Россия не ведётся на «разводки» по поводу прекращения огня, что позволило бы Киеву получить передышку, и продолжает наступление по всем фронтам, окончательно выдавливая ВСУ из Донбасса, перейдя границы Сумской и Днепропетровской области.

Кроме того, как пишет Le Monde, у Украины закончились ракеты к ЗРК SAMP/T, поставленным Францией и Италией. Сообщается также, что у ВСУ заканчиваются ракеты к американским ЗРК Patriot и немецким Iris-T. Кроме того, украинцы жаловались, что «Искандеры» без труда обходят «Пэтриоты», им остаётся только наблюдать за полётом российских ракет.

Очевидно, что единственное, что может хоть немного замедлить неизбежное и вернуть украинским боевикам хоть чуточку уверенности в себе, — поставки Taurus.

Боевые действия в зоне СВО. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency

100–150 ракет, разумеется, не переломят хода операции. Но эффективность будет зависеть от целей, против которых они будут применяться. Повторю, хотя цели и определяют ВСУ, разведка, наведение, сопровождение — в руках НАТО, с неё и спрос.

— Удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели... Всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии, — заявила ещё весной представитель российского МИД Мария Захарова.

А как быстро наши ракеты окажутся в Берлине?

Зона поражения российскими ракетами территории Европы. Инфографика © Life.ru

Со всеми вытекающими. Напомню, прошлой осенью немцы резко отказались обсуждать тему после того, как Россия продемонстрировала «Орешник», который, по подсчётам британской газеты Daily Mail, с Капустина Яра долетит до Берлина за 11–12 минут. Ещё меньше лететь из Калининградской области, там хватит того же «Искандера», который, будучи в ядерном оснащении, может нанести немцам неприемлемые потери. Я уж не говорю про «Сармат», который поставит точку в истории Германии за приблизительно сотню секунд.

Впрочем, в качестве предупреждения можно ударить по бригаде бундесвера в Литве.

Удар по стране НАТО — переход красной черты? Так же, как и удар по Москве или Крымскому мосту…

Авторы Дмитрий Родионов