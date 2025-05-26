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Регион
26 мая, 14:44

«Опасное решение»: В Кремле прокомментировали снятие ограничений на удары по РФ

Песков назвал опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по России

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Намерение властей Европы снять ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия — достаточно опасное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Мерца о снятии ограничений по дальнобойности оружия для Киева. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Если таковы решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. В Совфеде назвали это решение мрачным, а военный эксперт указал, что применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Берлина в конфликт с Россией. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 км и атаковать Москву. Однако ответные меры в подобной ситуации последуют незамедлительно, уверен специалист.

Александр Юнашев
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