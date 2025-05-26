«Мрачно и печально»: В Совфеде отреагировали на снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
Карасин назвал мрачным решением Запада отмену ограничений поставок оружия Киеву
Дальнобойная немецкая ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl
Отмена США, Британией, Францией и Германией ограничений на дальность поставляемых Киеву Западом вооружений является очень печальной и мрачной новостью. Так ситуацию прокомментировал сенатор Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин.
«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально. Они методично двигались к этому решению. И теперь достигли своей цели», — цитирует его «Лента.ру».
По словам Карасина, США и их союзники давно рассматривали возможность снятия ограничений, но прежде воздерживались от этого шага, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений с Москвой.
Напомним, сегодня немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что Германия отменяет запрет на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, аналогичное решение было принято руководством Британии, Франции и Штатов.