«Мрачно и печально»: В Совфеде отреагировали на снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву

Отмена США, Британией, Францией и Германией ограничений на дальность поставляемых Киеву Западом вооружений является очень печальной и мрачной новостью. Так ситуацию прокомментировал сенатор Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально. Они методично двигались к этому решению. И теперь достигли своей цели», — цитирует его «Лента.ру».

По словам Карасина, США и их союзники давно рассматривали возможность снятия ограничений, но прежде воздерживались от этого шага, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений с Москвой.