На Украину перестанут поставлять оружие через море после атаки «Искандером»

Поставки оружия на Украину морским путём могут уменьшиться после ракетного удара по контейнеровозу в Одессе российским «Искандером». Путь вооружения через море более уязвим, чем по суше. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Поставки военного оборудования в Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться, если прогнозы о том, что Россия будет уделять больше внимания Одессе, оправдаются», — пишет американское издание.