На Украину перестанут поставлять оружие через море после атаки «Искандером»
MWM: После удара «Искандером» поставки оружия на Украину через море сократятся
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Поставки оружия на Украину морским путём могут уменьшиться после ракетного удара по контейнеровозу в Одессе российским «Искандером». Путь вооружения через море более уязвим, чем по суше. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Поставки военного оборудования в Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться, если прогнозы о том, что Россия будет уделять больше внимания Одессе, оправдаются», — пишет американское издание.
Напомним, что в ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» провели высокоточную атаку, нанеся сокрушительный групповой удар по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в портовой зоне. На борту судна находилось порядка 100 контейнеров, набитых военным имуществом, включая беспилотные катера (БЭКи), дроны и боеприпасы.