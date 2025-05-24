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Регион
24 мая, 19:06

«Это серьёзно»: Названы последствия удара «Искандером» по одесскому порту

Эксперт Дандыкин: Удары «Искандером» по флоту ВСУ нанесли ощутимый урон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Вооружённые силы Украины (ВСУ) серьёзно пострадали от российских ударов расчётами ОТРК «Искандер». Бойцам ВС РФ удалось поразить два судна, которые использовались в качестве связи. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Там били в том числе и по сохранившимся судам от украинского флота, которые использовались в качестве связи. Два из них повреждено. Ну, соответственно, мы ударили по базе безэкипажных катеров, которые там находятся. То есть это серьёзно», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».

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Напомним, что в ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» провели высокоточную атаку, нанеся сокрушительный групповой удар по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в портовой зоне. На борту судна находилось порядка 100 контейнеров, набитых военным имуществом, включая беспилотные катера (БЭКи), дроны и боеприпасы.

Полина Никифорова
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