«Это серьёзно»: Названы последствия удара «Искандером» по одесскому порту

Вооружённые силы Украины (ВСУ) серьёзно пострадали от российских ударов расчётами ОТРК «Искандер». Бойцам ВС РФ удалось поразить два судна, которые использовались в качестве связи. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Там били в том числе и по сохранившимся судам от украинского флота, которые использовались в качестве связи. Два из них повреждено. Ну, соответственно, мы ударили по базе безэкипажных катеров, которые там находятся. То есть это серьёзно», — цитирует Дандыкина «Лента.ру».