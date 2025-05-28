Мерц публично ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву
Мерц: ФРГ намерена обеспечить Киев дальнобойным оружием
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ФРГ готова поставить Киеву дальнобойное оружие, а также наладить его производство на территории Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.
«Сегодня было подтверждено намерение двух министров обороны более тесно сотрудничать в этой области. Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие», — заявил Мерц.
Он добавил, что вопрос стоит и о совместном производстве. Так канцлер ответил на просьбу прокомментировать готовность Берлина поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Политик не ответил прямо, но заявил, что Германия намерена активизировать сотрудничество и стремится обеспечить ВСУ «всеми возможностями».
Ранее Мерц заявил, что ФРГ вместе с Францией, Британией и США отменили ограничения на дальность применения оружия, передаваемого Украине. Однако вскоре глава фракции СДПГ Ларс Клингбайль опроверг эти слова. Несмотря на это, Мерц вновь повторил свою позицию, утверждая, что ограничения на использование дальнобойных систем были сняты якобы несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла эти противоречивые высказывания.