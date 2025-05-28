Мерц публично ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву

ФРГ готова поставить Киеву дальнобойное оружие, а также наладить его производство на территории Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

«Сегодня было подтверждено намерение двух министров обороны более тесно сотрудничать в этой области. Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие», — заявил Мерц.

Он добавил, что вопрос стоит и о совместном производстве. Так канцлер ответил на просьбу прокомментировать готовность Берлина поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Политик не ответил прямо, но заявил, что Германия намерена активизировать сотрудничество и стремится обеспечить ВСУ «всеми возможностями».