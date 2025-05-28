Песков: Слова Зеленского о договоре с ЕС по оружию оправдывают действия России
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Заявления Владимира Зеленского о планах заключения соглашения с ЕС по совместному производству дальнобойных вооружений лишь подтверждают обоснованность действий России, направленных на устранение коренных причин текущего конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это лишний раз подчёркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта, потому что именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам», — указал представитель Кремля.
Напомним, 26 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Киеву. Он отметил, что это решение поддержали Британия, Франция и США. Как стало известно, Украине тайно поставили около 30 ракет Taurus. Сегодня Зеленский прибыл в Берлин.