Заявления Владимира Зеленского о планах заключения соглашения с ЕС по совместному производству дальнобойных вооружений лишь подтверждают обоснованность действий России, направленных на устранение коренных причин текущего конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подчёркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта, потому что именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам», — указал представитель Кремля.