Прибыл клянчить Taurus: Самолёт Зеленского приземлился в Берлине
Зеленский прибыл в Берлин на фоне смены позиции ФРГ о запрете на удары вглубь РФ
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Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где он сегодня встретится с канцлером Фридрихом Мерцем. Кадры прибытия украинского борта номер один публикует его пресс-служба.
Ожидается, что главной темой встречи станут высокоточные крылатые ракеты большой дальности Taurus, разработанные совместно Германией и Швецией. Они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, включая укреплённые объекты и командные пункты. Оснащённые системой навигации с возможностью обхода ПВО, эти ракеты считаются одним из самых эффективных средств для глубинных ударов. Украина добивалась их поставок от Германии для поражения критически важных объектов на территории России.
26 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Киеву. По его словам, такое решение также приняли Британия, Франция и США. Военный блогер сообщил, что Украина тайно получила уже около 30 немецких ракет Taurus, которые могут долететь и до Москвы. Однако позже лидер СДПГ поспешил опровергнуть заявление Мерца.