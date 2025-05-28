Прибыл клянчить Taurus: Самолёт Зеленского приземлился в Берлине

Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где он сегодня встретится с канцлером Фридрихом Мерцем. Кадры прибытия украинского борта номер один публикует его пресс-служба.

Ожидается, что главной темой встречи станут высокоточные крылатые ракеты большой дальности Taurus, разработанные совместно Германией и Швецией. Они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, включая укреплённые объекты и командные пункты. Оснащённые системой навигации с возможностью обхода ПВО, эти ракеты считаются одним из самых эффективных средств для глубинных ударов. Украина добивалась их поставок от Германии для поражения критически важных объектов на территории России.