Германия в ужасе от риска ядерной войны при доставке дальнобойных ракет Taurus на Украину
Рар: Решение Берлина по дальнобойным ракетам для ВСУ обернётся ядерной войной
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Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России ставит мир на грань ядерной войны. Об этом в своём Telegram-канале заявил немецкий политолог Александа Рар.
«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — написал он.
По словам Рара, сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести санкции против России заявляют, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, видимо, смог «договориться» с Вашингтоном о переходе Штатов «на жёсткие позиции» в отношении России.
Напомним, что ранее Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сразу за Германией такое решение приняла Британия, Франция и США. По словам канцлера, теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории РФ.