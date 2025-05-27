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Регион
27 мая, 07:10

Германия в ужасе от риска ядерной войны при доставке дальнобойных ракет Taurus на Украину

Рар: Решение Берлина по дальнобойным ракетам для ВСУ обернётся ядерной войной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России ставит мир на грань ядерной войны. Об этом в своём Telegram-канале заявил немецкий политолог Александа Рар.

«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — написал он.

По словам Рара, сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести санкции против России заявляют, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, видимо, смог «договориться» с Вашингтоном о переходе Штатов «на жёсткие позиции» в отношении России.

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Напомним, что ранее Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сразу за Германией такое решение приняла Британия, Франция и США. По словам канцлера, теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории РФ.

Наталья Афонина
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