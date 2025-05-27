Военный эксперт объяснил смену позиции ФРГ о запрете на удары вглубь России

В Германии нет единого мнения насчёт возможных поставок Киеву ракет Taurus. В ФРГ есть группа политиков, которые хотят сотрудничать с Россией, а не испытывать её терпение, предоставляя Украине всё более опасное оружие. Об этом в беседе с Life.ru сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

Смена риторики Германии о разрешении ударов вглубь России говорит на самом деле, что внутри самой Германии и её политических элит идёт борьба за понимание ситуации, отметил военный эксперт.

«Потому что есть крыло, назовём его условно «ястребом», и есть крыло умеренных политиков. Самое интересное, что эти две группы могут принадлежать к одной и той же партии, к одной и той же коалиции и даже входить в состав правительства. Поэтому в ФРГ как раз показывают, что в настоящее время есть двойственность в понимании стратегии», — отметил Перенджиев.

С другой стороны, эта двойственность ещё не даёт понимания, кто победит. Профессор считает, что умеренные политики понимают, что с Россией лучше не ссориться, а развивать экономические отношения. Данная группа не возникла из ниоткуда, это всё те же люди, которые вместе с РФ создавали «Северный поток» и даже противодействовали и сопротивлялись президенту США Дональду Трампу, когда тот давил на Германию, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией по трубопроводу.

С другой стороны, второе направление вроде как предназначено для того, чтобы успокоить РФ. Поэтому вывод такой, что Россия не может не рассматривать вот этот вариант поставок Taurus, и то, что может поступить, а может быть, уже поступило тайно, разрешение бить дальнобойными ракетами по своей территории. И, конечно, Россия будет предпринимать все меры. В первую очередь это меры не только связанные с построением противоракетной обороны, но и с ведением разведки, уничтожением, прежде всего, всего поступающего на Украину оружия и вооружения и военной техники. Александр Перенджиев Военный эксперт

Россия не просто намеревается это делать, а уже делает, уничтожая в порту Одессы контейнеры с этим вооружением и военной техникой. Возможно, там и находятся те же самые боеголовки, прежде всего Storm Shadow, Atomax и, может быть, Taurus. РФ будет продолжать наносить такие удары, подчеркнул Перенджиев.