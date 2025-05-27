Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:07

Не отдаёт себе отчёт: Захарова разнесла Мерца за позорный самопиар на поставках оружия Киеву

Захарова: Мерц едва ли может говорить за другие страны об оружии для Киева

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование западного оружия Украиной. На брифинге она выразила сомнения, что Мерц уполномочен говорить от имени США, Франции и Великобритании.

«Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остаётся уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства России.

Захарова назвала заявления канцлера попыткой самопиара. Также она предположила, что подобные действия обусловлены его неопытностью на посту главы немецкого правительства, и напомнила Мерц стал первым почти за век канцлером, который не был избран бундестагом с первого раза.

Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике
Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике

Напомним, вчера Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Британия и Штаты отказались от ограничений на дальнобойность вооружений, которые они направляют на Украину. Вскоре военные блогеры опубликовали сообщения о том, что Киев ещё месяцем ранее получил по меньшей мере 30 немецких ракет Taurus, которыми ВСУ могут наносить удары по Москве. В Кремле назвали это решение опасным для процесса мирного урегулирования конфликта. Сегодня Мерц прокомментировал сделанное накануне заявление и сказал, что отмена ограничений на поставки произошла ещё несколько месяцев назад, а не вчера, когда оно всего лишь было озвучено на официальном уровне.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar