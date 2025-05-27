Не отдаёт себе отчёт: Захарова разнесла Мерца за позорный самопиар на поставках оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование западного оружия Украиной. На брифинге она выразила сомнения, что Мерц уполномочен говорить от имени США, Франции и Великобритании.

«Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остаётся уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства России.