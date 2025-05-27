Не отдаёт себе отчёт: Захарова разнесла Мерца за позорный самопиар на поставках оружия Киеву
Захарова: Мерц едва ли может говорить за другие страны об оружии для Киева
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование западного оружия Украиной. На брифинге она выразила сомнения, что Мерц уполномочен говорить от имени США, Франции и Великобритании.
«Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остаётся уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства России.
Захарова назвала заявления канцлера попыткой самопиара. Также она предположила, что подобные действия обусловлены его неопытностью на посту главы немецкого правительства, и напомнила Мерц стал первым почти за век канцлером, который не был избран бундестагом с первого раза.
Напомним, вчера Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Британия и Штаты отказались от ограничений на дальнобойность вооружений, которые они направляют на Украину. Вскоре военные блогеры опубликовали сообщения о том, что Киев ещё месяцем ранее получил по меньшей мере 30 немецких ракет Taurus, которыми ВСУ могут наносить удары по Москве. В Кремле назвали это решение опасным для процесса мирного урегулирования конфликта. Сегодня Мерц прокомментировал сделанное накануне заявление и сказал, что отмена ограничений на поставки произошла ещё несколько месяцев назад, а не вчера, когда оно всего лишь было озвучено на официальном уровне.