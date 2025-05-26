Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности приостановки финансирования Словакии со стороны Европейского союза. Заявление прозвучало на конференции WDR Europaforum, сообщает Bloomberg.

Мерц подчеркнул, что страны-члены Евросоюза должны соблюдать законы и нормы блока. В противном случае ЕС может принять меры.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — заявил канцлер ФРГ.

Он выразил обеспокоенность тем, что Словакия и Венгрия отклоняются от общего направления. Мерц отметил, что Германия является важным партнёром для обеих стран, и немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen AG, играют значительную роль в их экономике.

Критика в адрес Словакии усилилась после того, как премьер-министр Роберт Фицо прекратил военную поддержку Киева, оказывая только гуманитарную помощь. Он также неоднократно высказывался против антироссийских санкций.