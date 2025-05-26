Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике
Мерц: Евросоюз может прекратить финансирование Словакии за отклонение от курса
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности приостановки финансирования Словакии со стороны Европейского союза. Заявление прозвучало на конференции WDR Europaforum, сообщает Bloomberg.
Мерц подчеркнул, что страны-члены Евросоюза должны соблюдать законы и нормы блока. В противном случае ЕС может принять меры.
«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — заявил канцлер ФРГ.
Он выразил обеспокоенность тем, что Словакия и Венгрия отклоняются от общего направления. Мерц отметил, что Германия является важным партнёром для обеих стран, и немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen AG, играют значительную роль в их экономике.
Критика в адрес Словакии усилилась после того, как премьер-министр Роберт Фицо прекратил военную поддержку Киева, оказывая только гуманитарную помощь. Он также неоднократно высказывался против антироссийских санкций.
Ранее Германия, Великобритания, Франция и Соединённые Штаты сняли ограничения на дальность действия поставляемого Украине оружия. Об этом заявил Мерц, подчеркнув, что Киев теперь может защищаться, нанося удары по военным позициям на российской территории. Он подчеркнул необходимость обеспечить Незалежную необходимым вооружением для самозащиты.