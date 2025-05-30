Нейтральный и ответственный: Джабаров оценил Стамбул как площадку для переговоров

Стамбул — прекрасная площадка для проведения переговоров, а Турция ответственно подходит к организации этого процесса. Менять страну переговоров на Швейцарию не стоит, так как Берн уже утратил свою нейтральную позицию. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров. Видео © Life.ru

«Я прекрасно оцениваю Стамбул. Стамбул, во-первых, показывает, что он заинтересован в организации наших встреч. Стамбул показывает себя как серьёзную страну, международный субъект, который создаёт условия для любой страны в плане проведения подобных переговоров», — заявил сенатор.

Недавний приезд главы МИД Турции Хакана Фидана к президенту России Владимиру Путину говорит о том, что страна серьёзно подошла к делу, подчеркнул Джабаров. Он также указал, что атаки дронов в преддверии российско-украинских переговоров являются провокацией со стороны Киева.