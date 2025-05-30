Нейтральный и ответственный: Джабаров оценил Стамбул как площадку для переговоров
Сенатор Джабаров: Стамбул заинтересован в проведении переговоров РФ и Украины
Стамбул — прекрасная площадка для проведения переговоров, а Турция ответственно подходит к организации этого процесса. Менять страну переговоров на Швейцарию не стоит, так как Берн уже утратил свою нейтральную позицию. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров. Видео © Life.ru
«Я прекрасно оцениваю Стамбул. Стамбул, во-первых, показывает, что он заинтересован в организации наших встреч. Стамбул показывает себя как серьёзную страну, международный субъект, который создаёт условия для любой страны в плане проведения подобных переговоров», — заявил сенатор.
Недавний приезд главы МИД Турции Хакана Фидана к президенту России Владимиру Путину говорит о том, что страна серьёзно подошла к делу, подчеркнул Джабаров. Он также указал, что атаки дронов в преддверии российско-украинских переговоров являются провокацией со стороны Киева.
«Это провокация. Они хотят вывести из себя нас. Это понятно, для чего делают. Вы же понимаете, что если мы нанесём удар, там ничего может не остаться: Киев, Украина. Мы ждем до начала переговоров», — резюмировал Джабаров.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры между сторонами должны начаться 2 июня в Стамбуле. В Кремле при этом отметили, что до сих пор не получили ответа от Киева на предложение провести встречи. Несмотря на это российская делегация уже вылетела в Турция для переговоров с Киевом.
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