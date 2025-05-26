Путин принял в Кремле главу МИД Турции

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В российской делегации также присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин принимает в Кремле главу МИД Турции. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что ключевой темой предстоящих переговоров станет обсуждение двусторонних отношений, однако обмен мнениями по ситуации на Украине также неизбежен. Турецкие СМИ также сообщают о состоявшейся встрече Фидана с Владимиром Мединским, помощником президента РФ и руководителем российской делегации на предыдущих российско-украинских переговорах в Стамбуле.