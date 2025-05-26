Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 17:04

Путин принял в Кремле главу МИД Турции

Обложка © Кremlin.ru

Обложка © Кremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В российской делегации также присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин принимает в Кремле главу МИД Турции. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что ключевой темой предстоящих переговоров станет обсуждение двусторонних отношений, однако обмен мнениями по ситуации на Украине также неизбежен. Турецкие СМИ также сообщают о состоявшейся встрече Фидана с Владимиром Мединским, помощником президента РФ и руководителем российской делегации на предыдущих российско-украинских переговорах в Стамбуле.

В Кремле назвали самого активного посредника по Украине
В Кремле назвали самого активного посредника по Украине

О визите турецкого министра в Москву сообщалось ранее. Также ожидается, что он проведёт беседы с главой российской делегации на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым, а также с другими российскими чиновниками.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar