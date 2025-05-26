В Кремле назвали самого активного посредника по Украине
Песков: США играют активную роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом
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Вашингтон активно содействует российско-украинским переговорам, выступая в качестве посредника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Самое активное участие принимают все-таки Соединённые Штаты», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков подчеркнул, что переговоры стали возможны благодаря Турции, которая предоставила площадку и предложила свои посреднические услуги. Он также выразил признательность Анкаре за помощь.
Ранее сообщалось, что Европа и Украина провели дискуссию относительно потенциальных переговоров с Россией, которые могли бы состояться в Женеве. В обсуждении участвовали представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.