В Кремле назвали самого активного посредника по Украине

Вашингтон активно содействует российско-украинским переговорам, выступая в качестве посредника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Самое активное участие принимают все-таки Соединённые Штаты», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Европа и Украина провели дискуссию относительно потенциальных переговоров с Россией, которые могли бы состояться в Женеве. В обсуждении участвовали представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.