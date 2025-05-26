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Регион
26 мая, 16:35

В Кремле назвали самого активного посредника по Украине

Песков: США играют активную роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вашингтон активно содействует российско-украинским переговорам, выступая в качестве посредника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Самое активное участие принимают все-таки Соединённые Штаты», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что переговоры стали возможны благодаря Турции, которая предоставила площадку и предложила свои посреднические услуги. Он также выразил признательность Анкаре за помощь.
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Ранее сообщалось, что Европа и Украина провели дискуссию относительно потенциальных переговоров с Россией, которые могли бы состояться в Женеве. В обсуждении участвовали представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.

Наталья Демьянова
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